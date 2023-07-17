Карл III сдал семейную дачу в аренду за 1,2 млн фунтов The Sun: король Карл III сдал в аренду свой загородный дом за 1,2 млн фунтов

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Великобритании Карл III

Король Великобритании Карл III решил сдать в аренду свой загородный дом в Брекон-Биконс стоимостью 1,2 млн фунтов. Семейная дача досталась монарху от покойной матери. Живописный коттедж с деревенскими интерьерами оборудован бальным залом, тремя спальнями и обеденным столом на 16 человек. В саду королевского особняка разбиты грядки с петрушкой и лавандой, сообщает The Sun.

Аренда уютного дома, расположенного в Национальном парке в Уэльсе, обойдется в 2400 фунтов стерлингов в неделю (около 285 тысяч рублей — NEWS.ru), — информирует издание.

Известно, что Чарльз останавливался в коттедже на пару недель в 2021 году после похорон своего отца, принца Филиппа, чтобы оплакать его кончину в одиночестве. С тех пор монарх приезжал в этот том каждое лето с супругой.

Интерьерами занималась сестра королевы Камиллы, дизайнер Аннабель Эллиот. По ее указанию в дом привезли валлийскую мебель, деревенский текстиль и предметы старины, включая стеганые одеяла и глазурованную глиняную посуду. В особняке также установлены экологичный котел на древесной щепе и система фильтрации из тростника, а также хранилище для дождевой воды, — пишет издание.

Ранее сообщалось, что принц Уильям ездит на встречи к Карлу III в Виндзоре на электросамокате. Чтобы увидеться с монархом 41-летнему принцу приходится проехать 3–4 км. Прежде принц Уильям признавался в своем увлечении мотоциклами. Лет 15 назад он даже участвовал в благотворительном моторалли в ЮАР вместе с младшим братом принцем Гарри. Также наследник престола уверял, что страсть к гонкам ослабла после того, как он стал отцом.