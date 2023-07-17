Стало известно средство передвижения принца Уильяма в Виндзоре Sun: принц Уильям ездит на встречи к Карлу III в Виндзоре на электросамокате

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наследник британского престола, принц Уэльский Уильям добирается на встречи со своим отцом королем Великобритании Карлом III в Виндзорском замке на электросамокате, сообщает издание Sun со ссылкой на источники. По их данным, чтобы увидеться с монархом 41-летнему принцу приходится проехать на нем 3-4 км.

Издание отмечает, что модель электросамоката, на котором передвигается принц Уильям, неизвестна.

Наследник престола год назад с семьей перебрался в коттедж Аделаида на территории Виндзорского замка, чтобы его дети могли ходить в соседнюю школу Лэмброк.

Прежде принц Уильям признавался в своем увлечении мотоциклами. Лет 15 назад он даже участвовал в благотворительном моторалли в ЮАР вместе с младшим братом принцем Гарри. Также наследник престола уверял, что страсть к гонкам ослабла после того, как он стал отцом.

Ранее сообщалось, что пользователей Twitter насмешило выражение лица принца Луи на фотографии с парада в честь официального дня рождения короля Карла III. Комментаторы предположили, что сын принца Уильяма представлял, как управляет мотоциклом или самолетом. Другим показалось, что пятилетний мальчик фантазировал, как улетает прямо с церемонии на ракете.