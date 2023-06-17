Британцев рассмешила выходка принца Луи на дне рождения Карла III Пользователей Twitter рассмешила выходка принца Луи на параде в честь официального дня рождения Карла III

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Луи

Пользователей Twitter насмешило выражение лица принца Луи на фотографии с парада в честь официального дня рождения короля Великобритании Карла III. Комментаторы предположили, что сын принца Уильяма представлял на балконе, как управляет самолетом или мотоциклом. Другим показалось, что пятилетний мальчик в своих фантазиях улетает прямо с церемонии на ракете.

Какая прелесть. Я надеюсь, его мечта стать пилотом сбудется, — написала одна из пользовательниц.

Следующий блогер продолжил мысль.

Вы же понимаете, он летит на своем космическом корабле, или на аэробайке, или на чем-то еще прямо с балкона в дикую синеву, вон там, в своем воображении, — предположил он.

Другой комментатор обратил внимание, что столь благосклонное отношение публики можно наблюдать не ко всем членам королевской семьи.

Если бы дети принца Гарри и Меган Маркл делали то же самое, их поведение сочли бы грубым, нахальным и неуважительным, — написал юзер.

Еще одна девушка в комментариях также восхитилась статусными детьми.

Очень нравится выразительность этих детей. И, конечно, то, как хорошо они воспитаны, — отметила она.

Парад по случаю официального дня рождения Карла III состоялся в Лондоне 17 июня. В рамках авиашоу около 70 единиц авиатехники пролетели над Букингемским дворцом, с балкона которого королевская семья наблюдала за представлением. К монарху и королеве Камилле присоединились принц Уильям с женой и тремя детьми, брат короля Эдвард с супругой и его сестра принцесса Анна также с мужем. Принц Гарри, отказавшийся от бремени королевской семьи и переехавший с супругой в США, не присутствовал на мероприятиях. Карл III родился 14 ноября 1948 года, но как и его покойная мать Елизавета II, родившаяся 21 апреля 1926 года, решил официально отмечать свой день рождения летом, когда погода лучше.

Ранее принцу Гарри после 10 лет службы в армии запретили надеть военную форму на коронацию Карла III, писали СМИ. Причиной стало то, что он снял с себя обязательства члена королевской семьи.