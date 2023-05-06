Принцу Гарри запретили одеться по статусу на коронацию Карла III Telegraph: принцу Гарри не разрешили надеть военную форму на коронацию Карла III

Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Гарри

Принцу Гарри после 10 лет службы в армии запретили надеть военную форму на коронацию короля Великобритании Карла III. Причиной стал факт, что он не является действующим членом королевской семьи. Об этом сообщает издание Telegraph.

Принцу Гарри, который десять лет прослужил в армии <...> не разрешили надеть военную форму, поскольку он не является действующим членом королевской семьи, — рассказал источник издания.

При этом отмечается, что сам принц не высказал никаких конкретных пожеланий относительно своего образа для коронации и был готов надеть то, что от него потребуют. Что касается самого Карла III и принца Уильяма, ожидается, что во время торжественной церемонии они будут в форме.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию два года назад после конфликта в королевской семье. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри, где обвинили родственников в безразличии, давлении и расизме.

Коронация 74-летнего Карла III назначена на 6 мая.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл останется с детьми в Калифорнии и не прилетит на коронацию британского монарха. Эта новость положила конец спекуляциям о том, примет ли пара приглашение Карла III. До этого король позвал сына и невестку на главное торжество своей жизни вопреки всем скандальным заявлениям, которые те сделали в последние месяцы.