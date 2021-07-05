Карабах: путь от бездорожья к смарт-сёлам

Карабах, ставший всеобщим центром международного внимания во время боевых действий осенью 2020 года, распахнул свои объятия для азербайджанцев, вынужденно покинувших территорию в годы армянской оккупации.

Первое, что бросается в глаза в регионе, — это полная разруха, которая воцарилась здесь в последние десятилетия. Разрушенные дома и деревни, осквернённые памятники, в том числе посвящённые победе в Великой Отечественной войне, практически полное отсутствие какого-либо асфальта на дороге. Сворачивать с дороги нельзя — всюду предупреждения о минах, фугасах и гранатах, оставленных на всей территории Карабаха. Становится понятно, что процесс разминирования не будет быстрым, а растянется на долгие годы.

На протяжении всей дороги сложилось впечатление, что армянское руководство прекрасно понимало, что Карабах не будет у него вечно и что настанет момент, когда некогда процветающий регион вернётся в состав Азербайджана. Видимо, по этой причине всё это время никто не вкладывал средства в регион.

Сразу же после воссоединения Карабаха стало видно, что сюда придут инвестиции, идеи и рабочий потенциал. Но самое главное, что люди, ставшие на долгие годы беженцами, смогут снова вернуться домой.

Одним из первых на пути в Шушу предстаёт село Агалы, которое в ближайшее время станет смарт-местом. Здесь начинается активное строительство, основанное на «зелёных» технологиях. Трудно представить, что Ереван был бы способен отстроить современный город, тем более — используя передовые технологии.

Директор центра аграрных инноваций Минсельхоза Азербайджана Акпер Аббасов рассказал NEWS.ru, что общая численность населения Агалы составит 1400 человек. На первом этапе для 390 семей будет построено новое жильё. Работы будут завершены до марта-апреля 2022 года. Вместо пустыря перед нами предстанет настоящий город-сад. Более того, жители, которые находились на этой территории до оккупации, получат жильё бесплатно. Всего планируется построить 160 одноэтажных и 40 двухэтажных домов.

Акпер Аббасов Сергей Булкин/NEWS.ru

Создание смарт-села будет состоять из пяти компонентов: жильё, социальное обеспечение, аграрные функции, альтернативная энергетика и собственное производство. Альтернативными источниками энергии станут ветряные и солнечные технологии, а также гидроэлектростанция. Согласно госпрограмме, до 2030 года «зелёная» энергетика станет для Азербайджана приоритетом, поэтому уже сейчас учитываются новейшие стандарты при строительстве. Агалы — это пилотный проект, другие районы страны со временем тоже смогут развивать подобные технологии при строительстве.

Уже определено, кто будет жить и кем работать в Агалы — кто будет врачом, охранником или заниматься сельским хозяйством. До войны начала 90-х годов люди жили здесь, теперь это беженцы, которые хотят вернуться. Мы консультировались с населением, азербайджанским властям были важны мысли и желания каждого человека, — сказал Аббасов.

В селе будет развиваться мясо-молочная продукция, откроется своя сыроварня, также будет вырыто озеро на 100 тысяч кубометров воды. Важно, что рядом с селом будет проходить современная дорога, которая соединит Нахичевань с Азербайджаном. Поэтому Агалы станет весьма перспективным проектом.

Основная цель азербайджанских властей — чтобы смарт-сёла, подобные Агалы, вышли на самообеспечение, поэтому здесь планируется наладить производство помидоров, ячменя, рапса, киноа, пшеницы, восстановить шелкопрядство и развивать бахчевые. Кроме того, в одном из проектов будет участвовать Израиль — страна поможет в создании буйволиной фермы.

NEWS.ru находится в рабочей поездке по Карабаху по приглашению МИД Азербайджана вместе с российскими и зарубежными журналистами. Мы продолжим цикл материалов, повествующих о позитивных изменениях, происходящих в регионе сейчас.