«Калашников» отреагировал на данные об аресте товарного знака в Финляндии «Калашников» оспорит арест товарного знака в Финляндии

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Концерн «Калашников» не получал уведомлений об аресте товарного знака от властей Финляндии, отмечается на сайте компании. В случае подтверждения данной информации «Калашников» намерен оспорить эти действия.

Какой-либо информации об аресте товарных знаков АО «Концерн „Калашников“» от официальных органов Финляндии в адрес АО «Концерн „Калашников“» не поступало. В случае если информация будет подтверждена, концерн предпримет законные меры по оспариванию таких действий государственных органов Финляндии, — говорится в сообщении.

Ранее издание Yle сообщило, что Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало логотипы и товарные знаки, зарегистрированные в стране российскими компаниями. По его данным, помимо «Калашникова» изъятие коснулось АНО «ТВ-Новости», управляющей телеканалом RT, и Сбербанка.

RT сообщил, что также не получал никаких официальных уведомлений о прекращении защиты своего товарного знака на территории Финляндии. В пресс-службе телеканала заявили, что если информация подтвердится, то канал будет использовать все законные способы для оспаривания этого решения.

Причиной конфискации товарных знаков стали действующие санкции ЕС. Как объяснил юрист Ари Хиетанен, на конфискованное имущество распространяются те же ограничения, что и на арестованное. По его словам, в этом случае товарные знаки по-прежнему принадлежат правообладателю, но он не может ими распоряжаться.