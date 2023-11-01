Финляндия изъяла несколько российских товарных знаков Yle: в Финляндии конфисковали товарные знаки «Калашникова» и Сбербанка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетитель у стенда концерна «Калашников»

Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало логотипы и товарные знаки, которые были зарегистрированы в стране российскими компаниями, пишет Yle. По данным издания, изъятие коснулось АНО «ТВ-Новости», управляющей телеканалом RT, концерна «Калашников» и Сбербанка.

Под конфискацией подразумевается изъятие прав и товарных знаков из патентного бюро Финляндии. Причиной решения стали действующие антироссийские санкции Европейского союза.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии планирует облегчить процесс изъятия недвижимости у граждан России до конца срока своих полномочий, заявила министр юстиции страны Леена Мери. По ее словам, это связано с пренебрежительным отношением россиян к своим юридическим обязательствам. Предполагается, что поправки будут приняты не позднее 2027 года.

Позднее Минобороны Финляндии запретило три сделки с недвижимостью, покупателями в которых выступали граждане России и связанная с РФ компания. В ведомстве объяснили решение о блокировке сделок опасениями, что они могут повредить национальной безопасности и территориальной целостности Финляндии.

После этого МИД России вызвал посла Финляндии Антти Хелантеря и заявило ему о прекращении действия соглашения о пограничном сотрудничестве. По данным министерства, соглашение было расторгнуто в ответ на конфронтационные действия со стороны Хельсинки, в том числе на дискриминацию россиян по признаку национального происхождения.