Власти Финляндии могут упростить процедуру конфискации недвижимости россиян

Фото: Vesa Moilanen/imago-images.de/Global Look Press

Правительство Финляндии планирует облегчить процесс изъятия недвижимости у граждан России до конца срока своих полномочий, заявила министр юстиции страны Леена Мери. По ее словам, которые приводит телерадиокомпания YLE, это связано с пренебрежительным отношением россиян к своим юридическим обязательствам. Предполагается, что поправки будут приняты не позднее 2027 года.

Российские владельцы недвижимости и долей в жилищных кооперативах все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами. <...> Правительство стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах, — рассказала Мери.

В начале июля 2023 года власти Финляндии ужесточили ограничения на въезд для россиян, владеющих недвижимостью на территории государства. Кроме того, граждане РФ не могут оплатить налоги и счета за объекты из-за блокировки банковских платежей из России. В свою очередь финские банки и другие организации испытывают проблемы с информированием клиентов из России о задолженностях, так как почтовое сообщение между странами отсутствует.

1 октября прекратило работу генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге. Такое решение было принято после отзыва согласия на его деятельность со стороны российского правительства в ответ на высылку девяти дипломатов из Хельсинки.