МИД России заявил о прекращении пограничного сотрудничества с Финляндией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Министерство иностранных дел России вызвало посла Финляндии Антти Хелантеря и заявило ему о прекращении действия соглашения о пограничном сотрудничестве, сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства. По данным МИД, соглашение было расторгнуто в ответ на конфронтационные действия со стороны Хельсинки, в том числе на дискриминацию россиян по признаку национального происхождения.

Послу [Финляндии] вручена дипломатическая нота, в которой отмечается, что в соответствии со статьей 14 этого соглашения оно прекратит свое действие через 90 дней, то есть 24 января 2024 года, — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Соглашение о содействии приграничному сотрудничеству между Россией и Финляндией, состоящее из 14 статей, было заключено в апреле 2012 года. Оно было направлено на расширение дружественных связей между двумя государствами, а также на укрепление правовой основы приграничного сотрудничества. В соглашении указано, что все стороны должны были содействовать созданию благоприятных условий для осуществления взаимных перевозок пассажиров и грузов между приграничными регионами.

Ранее свое действие прекратило соглашение между Россией и Украиной о научно-техническом сотрудничестве, подписанное в 1996 году. В рамках соглашения страны разрабатывали и претворяли в жизнь совместные научно-технические программы, создавали общие организации и инновационные предприятия по освоению новых технологий. Также договор предполагал взаимное участие ученых России и Украины в научных работах.