Россия и Украина прекратили научно-техническое сотрудничество МИД РФ: договор России и Украины о научно-техническом сотрудничестве прекращен

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Соглашение России и Украины о научно-техническом сотрудничестве закончило свое действие, следует из официального сообщения МИД России на портале публикации правовых актов. В заявлении ведомства указано, что договор между странами был подписан еще в 1996 году.

15 октября 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о научно-техническом сотрудничестве, подписанного в Москве 27 августа 1996 года, — говорится в документе.

В рамках соглашения страны разрабатывали и претворяли в жизнь совместные научно-технические программы, создавали общие организации и инновационные предприятия по освоению новых технологий. Также договор предполагал взаимное участие ученых России и Украины в научных работах.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Незадолго до указа сотрудники таможни Финляндии не разрешили въезд в страну 157 автомобилям с российскими номерами на границе с Ленинградской областью. Изначально финские власти заявили, что машины будут конфисковывать. Однако затем запрет немного смягчили, разрешив проезд автомобилей с дипломатическими номерами, граждан Евросоюза и членов их семей.