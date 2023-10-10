Около 160 российских машин развернули на границе с Финляндией

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Сотрудники таможни Финляндии не разрешили въезд в страну 157 автомобилям с российскими номерами на границе с Ленинградской областью, сообщает «МК в Ленобласти» со ссылкой на информацию пресс-службы финского ведомства. Как уточнили в пресс-службе, статистика развернутых на границе авто из России ведется с 16 сентября.

Издание отмечает, что запрет на въезд в Финляндию автомобилей с российскими номерами вступил в силу 16 сентября. Изначально финские власти заявили, что машины будут конфисковывать. Однако затем запрет немного смягчили, разрешив проезд автомобилей с дипломатическими номерами, граждан Евросоюза и членов их семей. Кроме того, в страну можно попасть из России на автобусе.

Между тем министр юстиции Финляндии Леена Мери заявила, что власти страны планируют облегчить процесс изъятия недвижимости у граждан России. По ее словам, это связано с «пренебрежительным отношением» россиян к своим юридическим обязательствам. Предполагается, что такие меры будут приняты не позднее 2027 года. При этом в начале июля 2023 года власти Финляндии ужесточили ограничения на въезд для россиян, владеющих недвижимостью на территории государства. Кроме того, граждане РФ не могут оплатить налоги и счета за объекты из-за блокировки банковских платежей из России.