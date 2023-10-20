Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству, соответствующий документ размещен на портале правовой информации. Министерству иностранных дел РФ поручено уведомить об этом Хельсинки.

Прекратить действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндии о содействии приграничному сотрудничеству между РФ и Финляндией, подписанного в г. Хельсинки 13 апреля 2012 года, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что сотрудники таможни Финляндии не разрешили въезд в страну 157 автомобилям с российскими номерами на границе с Ленинградской областью. Статистика развернутых на границе авто из России ведется с 16 сентября.

Газета Ilta-Sanomat ранее сообщила, что финские политики задумались о разрыве соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов после вступления страны в НАТО. Данная территория имеет статус демилитаризованной с середины XIX века.

Российские власти знают об инициативе и считают, что руководство Финляндии должно выполнять свои обязательства в отношении демилитаризованного статуса островов, а также по обеспечению присутствия на них российского диппредставительства, несмотря на вступление Финляндии в НАТО.