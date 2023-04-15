МИД РФ оценил идею закрыть консульство страны на Аландских островах МИД РФ рассчитывает, что Финляндия не закроет консульство страны на Аландских островах

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Власти России знают о так называемой гражданской инициативе в Финляндии по закрытию российского консульства на Аландских островах в Балтийском море, заявил в беседе с РИА Новости представитель МИД России. По его мнению, руководство страны должно выполнять свои обязательства в отношении демилитаризованного статуса островов, а также по обеспечению присутствия на них российского диппредставительства, несмотря на вступление Финляндии в НАТО.

Исходим из того, что позиция Финляндии, подтвержденная финским внешнеполитическим ведомством, заключается в том, что страна намерена и в дальнейшем выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов и присутствия на них консульства Российской Федерации, — сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что жители Аландских островов не поддерживают закрытие российского консульства и сейчас преждевременно говорить об этой инициативе.

Ранее на сайте гражданских инициатив Финляндии начался сбор подписей под петицией о закрытии консульства России на Аландских островах. Авторы обращения считают, что дипмиссия угрожает безопасности страны. Петиция набрала тысячи подписей. Для ее рассмотрения парламентом страны необходимо получить 50 тысяч подписей.