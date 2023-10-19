В Финляндии заблокировали три сделки с недвижимостью с участием россиян

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Минобороны Финляндии запретило три сделки с недвижимостью, покупателями в которых выступали граждане России и связанная с РФ компания, сообщается на сайте правительства страны. В ведомстве объяснили решение о блокировке сделок опасениями, что они могут повредить национальной безопасности и территориальной целостности Финляндии.

Отрицательные решения касаются двух объектов недвижимости в Руоколахти и одного в Китеэ. Решения подписал министр обороны Антти Хяккянен, — говорится в сообщении.

В кабмине уточнили, что две сделки были совершены частными лицами, а третья — компанией. При выдаче отрицательных решений Минобороны руководствовалось положениями закона о передаче недвижимости, требующей специального разрешения.

Ранее финский журналист Кости Хейсканен раскритиковал политику властей своей страны в отношении российских граждан. Планы правительства по упрощению процедуры конфискации недвижимости, которую россияне приобрели в Финляндии, он назвал грабежом на государственном уровне и «вопиющим нахальством».

Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва рассматривает планы финских властей как очередное намерение ущемить права граждан РФ. По ее словам, дело ведется к «полному абсурду».