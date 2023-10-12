«Полный абсурд»: МИД ответил на планы Финляндии изымать имущество у россиян Захарова назвала «полным абсурдом» планы Финляндии изымать имущество у россиян

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Россия рассматривает планы властей Финляндии разработать механизмы изъятия у россиян имущества как очередное намерение ущемить права граждан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит дипведомство, происходящее ведется к «полному абсурду».

Сначала было тотальное ограничение поездок, затем запрет на ввоз легковых автомобилей с российскими номерами с угрозами изъятия уже находящихся в Финляндии машин, прекращение оплат по финансовым инструментам. Сейчас дело ведется к полному абсурду, — отметила она.

Как подчеркнула Захарова, Финляндия вводит новые санкции, а затем «удивляется», что граждане РФ не могут приехать в страну для содержания недвижимости или даже перевести деньги. Представитель МИД РФ назвала решение финских властей, которые пренебрегают нормами права, подтверждением «русофобской сущности» их политики.

Планы правительства Финляндии по упрощению процедуры конфискации недвижимости, которую в этой стране купили россияне, являются грабежом на государственном уровне, заявил ранее финский журналист Кости Хейсканен. Он назвал «вопиющим нахальством» политику властей в отношении российских граждан.