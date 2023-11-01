Финляндия конфисковала товарные знаки из России: что значит, как ответит РФ Yle: Финляндия решила конфисковать несколько товарных знаков юрлиц России

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало несколько товарных знаков российских юридических лиц, подпавших под санкции Евросоюза, сообщает издание Yle. Что об этом известно, как отреагирует РФ?

Какие бренды попали под конфискацию

Отмечается, что права и товарные знаки, в том числе Сбербанка и оружейной группы «Калашников», изъяли из базы патентного бюро Финляндии, потому что против них были ранее введены экономические санкции ЕС.

«Все товарные знаки и логотипы, зарегистрированные в Финляндии компанией АНО „ТВ-Новости“, были конфискованы Управлением по взысканию долгов <...>. Также конфискованы зарегистрированные в Финляндии товарные знаки и логотипы российского банка „Сбербанк“ и оружейного концерна „Калашников“», — говорится в сообщении.

Юрист Ари Хиетанен пояснил, что на конфискованное в связи с санкциями имущество распространяются те же ограничения, что и на просто находящееся под арестом.

«Они [логотипы] по-прежнему принадлежат правообладателю, но он не может ими распоряжаться. Владелец не может их продать и не может лицензировать патент или торговую марку», — объяснил Хиетанен.

Фото: kalashnikovgroup

Как отреагировали в РФ на действия Финляндии

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru заявил, что Россия может отреагировать зеркально на решение Финляндии конфисковать товарные знаки компаний из РФ.

«Финляндия уже какие только не вводила правила, ограничения в отношении России. Для них нет границ, они готовы сделать что угодно, если это будет направлено против России. Мне даже в голову не могло прийти, что можно конфисковать товарные знаки. Если они позволяют себе такое, значит, и мы можем. Пусть потом не удивляются, если их товары будут продаваться у нас под другим товарным знаком», — подчеркнул сенатор.

Цеков отметил, что сейчас страны Европы впали в «какое-то средневековье», действуя таким образом.

Что на Западе говорят про санкции против РФ

По мнению аналитиков издания Forbes, российская экономика не рухнула после начала спецоперации на Украине и давления со стороны западных стран.

«Российский экономический двигатель работает на износ. Возможно, не на всех восьми цилиндрах, но, по крайней мере, на четырех, и это так же хорошо, как и в большинстве стран Западной Европы, если не лучше», — говорится в публикации.

Журналисты обратили внимание, что некоторые компании и бренды ушли из России, но руководство страны смогло найти им замену, например, жители РФ продолжают пить импортированную из Грузии или Польши Coca-Cola или ее отечественные аналоги.

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