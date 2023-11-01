Carlsberg против РФ: что не так с датской компанией, причины конфликта Дмитрий Медведев заявил, что Carlsberg Group помогает российскому бюджету

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Компания Carlsberg Group заявила о намерении покинуть российский рынок

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале ответил гендиректору компании Carlsberg Group Джейкобу Ааруп-Андерсену, который заявил, что Россия якобы украла завод «Балтика». Что известно о конфликте?

Когда Carlsberg Group остановила работу в России

10 марта 2022 года в компании заявили, что производство пива в РФ будет приостановлено, а также прекращена продажа продукции под основным брендом.

«Мы прекратим производство и продажу нашего флагманского бренда Carlsberg на российском рынке. Пивоваренные заводы „Балтика“ будут управляться как отдельный бизнес, чтобы поддержать наших сотрудников и их семьи», — сообщили в Carlsberg Group.

28 марта 2022 года датский концерн Carlsberg принял решение о продаже бизнеса в России.

«Мы приняли сложное и безотлагательное решение добиваться полного выхода из нашего бизнеса в России, что, как мы думаем, является правильным в нынешних условиях», — говорилось в сообщении.

Когда завода «Балтика» попал под управление Росимущества

16 июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче доли пивоваренной компании «Балтика», принадлежащей иностранным компаниям, во временное управление Росимущества.

19 июля на сайте датского концерна сообщили, что концерн утратил контроль над управлением завода «Балтика».

«Смена руководства пивоваренного завода „Балтика“ была произведена без ведома или одобрения Carlsberg Group», — заявили в корпорации.

3 октября Carlsberg Group уведомила российскую «Балтику» о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют компании РФ производить и продавать всю продукцию Carlsberg.

31 октября глава Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен заявил, что российские власти украли бизнес корпорации в России.

Фото: Soeren Bidstrup/EPA/TASS Джейкоб Аруп-Андерсен

«Нет никакого способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому видимость законности», — сказал он.

Что на это ответил Дмитрий Медведев

В пресс-службе Минфина России объяснили, что введение временного управления в пивоваренной компании «Балтика» не влечет изменения структуры собственности.

«ООО «Пивоваренная компания „Балтика“ не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника, за исключением полномочий по распоряжению имущества», — подчеркнули в ведомстве.

Зампред Совбеза РФ отметил, что датский концерн обиделся на решение о передаче части их российского бизнеса Москве.

«Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим! Ведь сами же, как и их собратья по западному зверинцу, все бросили в России по политическим причинам, прекратили работу и поставки, отказались от исполнения своих обязательств в отношении российских контрагентов», — написал Медведев.

Также он обратил внимание, что теперь датские инвестиции работают на пользу России и помогают фронту

«Крепкий бюджет — помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие», — резюмировал он.

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