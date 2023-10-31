Глава Carlsberg обвинил российские власти в воровстве Глава Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен: российские власти украли наш бизнес

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Генеральный директор датской пивоваренной компании Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен заявил, что российские власти украли ее бизнес в РФ, сообщает Reuters. Он также отметил, что компания не пойдет на сделку с руководством РФ.

Нет никакого способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому видимость законности, — заявил он.

Ранее Carlsberg заявила об остановке новых инвестиций в Россию и прекращении экспорта заводам «Балтика». Тогда же было объявлено о прекращении рекламной деятельности в РФ. До 2014 года Россия была крупнейшим рынком для Carlsberg. На нее приходилось более 40% операционной прибыли компании. Сейчас главным рынком является Китай.

16 июля на официальном портале правовых актов был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о передаче доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании «Балтика» во временное управление Росимущества. В список включены 98,56% в капитале ООО «Пивоваренная компания „Балтика“», принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО «Хоппи юнион» (им также владеет Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH.