Врач развеял миф о связи кофеина и склонности к наркотикам Врач Белоусов: употребление кофеина не развивает склонность к наркотикам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убеждение, что частое употребление кофеинсодержащих напитков развивает склонность к зависимостям от алкоголя или наркотиков, является не более чем мифом, заявил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнул, что к самому кофеину привыкания на самом деле также не возникает.

Вопреки распространенному мифу, никакой связи между потреблением кофеинсодержащих напитков и склонностью к алкоголизму и наркотикам нет. Кроме того, не возникает привыкания к самому кофеину, — пояснил врач.

Он напомнил, что многие лекарства содержат в составе кофеин. Белоусов отметил, что его фармакопейная доза составляет около 300 мг в день. В каждой порции напитка или в БАДах должно быть 150 мг кофеина — именно такая концентрация окажет тонизирующий эффект. Продукты, в которых эта доля меньше, не имеют выраженных противопоказаний, но и не придадут бодрости. Врач предупредил, что в энергетиках кофеин составляет 300–320 мг на один литр. В связи с этим они продаются в небольших баночках.

Врач-диетолог Маргарита Королева ранее предупредила, что кофе и алкоголь могут усилить тревожность. По ее словам, спиртные напитки оказывают негативное воздействие на нервную систему и на весь организм в целом.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.