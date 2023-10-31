Врач раскрыла, какие напитки усиливают тревожность Врач Королева: кофе и алкоголь могут усилить тревожность

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Употребление кофе или алкоголя может усилить тревожность, предупредила врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. В разговоре с «Москвой 24» специалист уточнила, что спиртные напитки оказывают негативное воздействие на нервную систему и на весь организм в целом. Она отметила, что употребление алкоголя на фоне неприятных событий может усилить тревожные состояния.

Алкоголь плохо влияет на нервную систему и на весь организм в целом. Если распитию спиртных напитков предшествовали какие-то негативные состояния, события, то тревожность после их употребления может повыситься, — пояснила врач.

Кроме того, в стрессовых ситуациях лучше отказаться от употребления кофе. Терапевт подчеркнула, что данный напиток при наличии негативных состояний может вызвать не только возбуждение, но и повысить уровень тревожности. Она уточнила, что такое воздействие на организм оказывает кофеин.

Врач-психотерапевт Ирина Кракшина ранее объяснила, что психическое здоровье нуждается в постоянной поддержке и развитии. Специалист порекомендовала правильно питаться, избавляться от негатива, отказаться от вредных привычек и обучаться чему-то новому, расширяя кругозор.