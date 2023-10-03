Carlsberg расторг лицензионные соглашения с «Балтикой» Carlsberg отозвала у «Балтики» лицензии на производство и продажу ее пива

Фото: IMAGO/Francis Dean/Dean Pictures/Global Look Press

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group уведомила российскую «Балтику» о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют компании РФ производить и продавать всю продукцию Carlsberg. Использовать имеющиеся запасы и материалы «Балтика» сможет до 1 апреля 2024 года.

Мы проинформировали пивоваренную компанию «Балтика» о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяют «Балтике» производить, продвигать и продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды, — отмечено в сообщении.

Ранее Carlsberg заявил об остановке новых инвестиций в Россию и прекращении экспорта заводам «Балтика». Тогда же было объявлено о прекращении рекламной деятельности в РФ. До 2014 года Россия была крупнейшим рынком для Carlsberg. На неё приходилось более 40% операционной прибыли компании. Сейчас главным рынком является Китай.

Ранее сообщалось, что компания Heineken намерена продать свой российский бизнес. В отчете концерна указывалось, что соответствующая заявка подана на одобрение согласно требованиям законодательства РФ. При этом кто именно выступить в роли покупателя, не указывалось.

Ранее в РФ перестали продаваться несколько брендов кофе и чая, среди которых Jacobs, Tassimo и Moccona. Их продукция исчезнет с российских прилавков до конца 2023 года. При этом на смену придет бренд Monarch, уточняет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.