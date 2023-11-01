«Хрен вам, а не деньги»: Медведев ответил обидевшимся датским пивоварам Медведев поблагодарил Carlsberg за инвестиции в российский бюджет

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Датские пивовары из Carslberg обиделись после того, как их долю в российском бизнесе передали под управление государства, написал в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, компания ушла из РФ по политическим причинам и ожидала, что получит деньги после введения санкций и помощи Украине. Однако вместо прибыли она может рассчитывать лишь на благодарность за инвестиции в российский бюджет, отметил политик.

Мы вам — санкции, а украинскому режиму — оружие, но вы нашу собственность не трогайте или как минимум дайте выгодно продать. Хрен вам, а не деньги! И спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя ее бюджет. Крепкий бюджет — помощь фронту, — написал Медведев.

Политик добавил, что «шавки» осознали свою роль «в цирке уродов» и начали надрывно скулить. По его словам, компания прекратила работу и поставки, а также отказалась от исполнения своих обязательств. Теперь она вносит свою лепту в современное российское оружие, отметил Медведев.

Ранее генеральный директор Carlsberg Джейкоб Арка-Андерсен обвинил российские власти в воровстве. Он заявил, что они украли бизнес компании в РФ. Вместе с тем он добавил, что организация не пойдет на сделку с руководством страны.