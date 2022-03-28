Carlsberg уйдёт с российского рынка

Датский концерн Carlsberg принял решение уйти с российского рынка, где ему принадлежит пивоваренная компания «Балтика». Российский бизнес будет рассматриваться как актив, предназначенный для продажи, заявили в концерне. При этом до завершения сделки компания будет поддeрживать ограниченный уровень опeраций, о котором было объявлено ранее, чтобы поддержать сотрудников и их cемьи.

Мы приняли сложное и безотлагательное решение добиваться полного выхода из нашего бизнеса в России, что, как мы думаем, является правильным в нынешних условиях, — говорится в сообщении компании.

Ранее Carlsberg заявил об остановке новых инвестиций в Россию и прекращении экспорта заводам «Балтика». Тогда же было объявлено о прекращении рекламной деятельности в РФ.

До 2014 года Россия была крупнейшим рынком для Carlsberg. На неё приходилось более 40% операционной прибыли компании. Сейчас главным рынком является Китай.

Пивоваренный концерн Heineken 28 марта заявил, что намерен передать бизнес в России новому владельцу. До момента передачи все семь пивоварен компании будут продолжать работать с целью сохранения рабочих мест и обслуживания клиентов и потребителей.