Heineken сообщил о намерении передать российский бизнес новому владельцу

Пивоваренный концерн Heineken намерен передать бизнес в РФ новому владельцу, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Уточняется, что до момента передачи все семь пивоварен компании будут продолжать работать с целью сохранения рабочих мест и обслуживания клиентов и потребителей.

Концерн гарантирует сохранение заработной платы для всех российских сотрудников до конца 2022 года. Приоритетом также остаётся выполнение обязательств перед клиентами, партнёрами и потребителями, — отмечается в сообщении.

Ранее Heineken объявил о прекращении производства и продажи пива под собственным брендом в России. В компании также приняли решение отказаться от получения прибыли от своего российского бизнеса.

До этого в концерне заявляли, что будут приостановлены только экспорт продукции и инвестиционные проекты в РФ. В компании подчёркивали, что все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения продолжат работу в штатном режиме благодаря высокому уровню локализации производства.

Сообщалось, что с прилавков может также исчезнуть продукция крупнейших чешских пивоварен и британской алкогольной компании Diageo, которой принадлежат бренды виски Johnnie Walker и White Horse, рома Captain Morgan, пива Guinness и водки Smirnoff. Эти компании отказались продолжать поставки в Россию на фоне ситуации на Украине.