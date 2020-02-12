https://static.news.ru/photo/35bc2a22-4e32-11ea-9577-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На российском рынке пива впервые более чем за 20 лет произошла смена лидера. На первое место по итогам 2019 года вышла компания AB InBev Efes. Ранее позицию прочно удерживала «Балтика», входящая в Carlsberg Group.

Как пишут «Ведомости», доля AB InBev Efes на российском рынке в 2019 году составила 28%, у Carlsberg — 27%. На остальных игроков приходится 45%. Успех, по мнению экспертов, можно объяснить объединением пивоваренных концернов Anadolu Efes и AB InBev. До их слияния «Балтика» удерживала лидерство на российском рынке с долей 31,9%.

Президент компании ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Ларс Леманн заявил, что разочарован сложившейся ситуацией.

Мы не удовлетворены нашими результатами в России в 2019 году, однако другие страны региона Восточная Европа показали хорошие итоги работы. Мы ожидаем, что конкуренция на пивном рынке России в 2020 году будет по-прежнему очень тяжёлой, — заявил он изданию.

До 2014 года Россия была крупнейшим рынком для Carlsberg. На неё приходилось более 40% операционной прибыли компании. Сейчас главным рынком является Китай.

Ранее NEWS.ru писал, что в законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах могут быть внесены поправки, согласно которым продажа напитка с содержанием этилового спирта более 5% будет ограничена.