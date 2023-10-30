Названы вредные привычки, которые ускорят приближение климакса Гинеколог Шалунц посоветовала женщинам отказаться от курения и алкоголя

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Вредные привычки, такие как курение и алкоголь, могут ускорить приближение климакса, предупредила акушер-гинеколог Вардуи Шалунц. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что это также может негативно отразиться на возможности иметь детей: никотин и токсины спирта способны приводить к бесплодию.

Курение и алкоголь — самые пагубные и часто встречающиеся факторы, ускоряющие наступление климакса у женщин. Никотин и токсины спирта оказывают негативное влияние на весь организм женщины в целом, а также запускают процессы апоптоза, что, в свою очередь, может приводить к бесплодию, — пояснила врач.

Раннему климаксу способствует недостаточная физическая активность, которая может привести к лишнему весу. Шалунц отметила, что отсутствие нагрузок запускает гормональные перестройки и нарушает синтез инсулина и эстрогена. Еще один важный фактор — питание. Гинеколог советует включить в рацион свежие овощи, фрукты, продукты, содержащие растительные эстрогены, например, цельные злаки, орехи, авокадо и жирную рыбу. При этом жиры животного происхождения, легкоусвояемые углеводы и сахар стоит ограничить.

Стрессы и недосыпы также являются причиной раннего климакса. Шалунц уточнила, что это приводит к истощению организма, из-за чего происходят изменения в тканях яичника. Кроме того, причинами наступления климакса являются наследственность, перенесенные операции на органах малого таза, придатках, удаление кист яичников, прерывание беременности и некоторые болезни, в том числе гипертония, сахарный диабет и онкологии.

В последнее время чаще встречаются пациентки с тенденцией к снижению овариального резерва, недостаточностью функции яичников в молодом возрасте до 40 лет — и в 30 лет, и даже в 20, — предупредила врач.

Врач-репродуктолог Юлия Колода ранее рассказала, что чрезмерные физические нагрузки приводят к нарушению менструального цикла. Кроме того, занятия спортом могут могут вызвать у женщин синдром триады спортсменок, при котором возникают расстройство пищевого поведения, аменорея и остеопороз.