Доли иностранных владельцев «Данона» и «Балтики» передали Росимуществу Путин подписал указ о передаче иностранных долей «Данона» и «Балтики» во временное управление России

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Доли продовольственной компании «Данон» и пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление Росимущества, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В список ценных бумаг, в отношении которых вводится временное управление, включены акции АО «Данон Россия», принадлежащие Produits Laitiers Frais Est Europe, а также акции «Данон Россия», принадлежащие ООО «Данон трейд».

Кроме того, документ расширяет список долей в уставных капиталах российских юрлиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включены 98,56% в капитале ООО «Пивоваренная компания «Балтика», принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, принадлежащие ООО «Хоппи юнион», а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH.

Ранее финский энергетический концерн Fortum заявил, что спишет все активы своей российской «дочки» на €1,7 млрд.

В апреле Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом, согласно которому активы Fortum были переданы под временное управление Росимуществу. Под действие президентского указа также подпала немецкая компания Uniper. Речь шла о 98,23% акций ПАО «Фортум» и 83,73% акций ПАО «Юнипро». В Кремле отмечали, что эти действия были приняты в соответствии с российским законодательством.