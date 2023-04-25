Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие активов России за рубежом Президент Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о противодействии в случае конфискации российских активов за границей. Документ опубликован 25 апреля на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, при конфискации или ограничении прав на собственность России за рубежом будет установлено внешнее управление активами стран-неприятелей на территории России.

Документ упоминает, что временное управление активами враждебных государств может быть прекращено по решению президента России. Указывается также, что в список активов, подлежащих передаче под временное управление, включены доли иностранных акционеров в компаниях «Юнипро» и ПАО «Фортум».

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в ЕС считают справедливым и законным использование российских активов для восстановления Украины. По его словам, ЕС остается привержен давлению на Москву и продолжает работать над следующим пакетом санкций.

Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас ранее заявил, что в случае изъятия своей госсобственности за рубежом Россия может предпринять ответные шаги, в том числе запустить конфискацию иностранных активов. Он добавил, что Конституция РФ не позволит конфисковать активы физлиц.