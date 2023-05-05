В Кремле заявили о законности перехода Fortum под управление России Песков: переход финской Fortum под управление РФ необходим для защиты интересов государства

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Дмитрий Песков

Действия с активами финской энергетической корпорации Fortum осуществляются в соответствии с законодательством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, это необходимо для защиты интересов страны.

Действия в отношении Fortum осуществляются в соответствии с нашим законодательством. Они будут продолжены, — сказал Песков.

На вопрос о возможности перехода под российское управление активов других иностранных компаний Песков ответил, что все зависит от конкретного случая.

25 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Глава государства утвердил перечень иностранных активов, которые передаются во временное управление Росимущества, в их числе оказались принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% акций ПАО «Фортум», а также принадлежащие правительству ФРГ через Uniper 83,73% акций «Юнипро». Финская компания при этом уведомила Россию о несогласии с передачей своей «дочки» под управление Росимущества.