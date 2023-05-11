Финский Fortum решил списать все активы российской «дочки» Финский концерн Fortum объявил о списании всех активов в России на €1,7 млрд

Фото: fortum

Финский энергетический концерн Fortum решил полностью списать российские активы на €1,7 млрд, говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. Президент и гендиректор Fortum Маркус Раурамо отметил, что концерн с весны 2022 года последовательно пытался покинуть российский рынок и безуспешно обращался за разрешением на продажу активов как российским, так и зарубежным покупателям.

Оправдание захвата наших активов необходимостью защитить энергетическую безопасность РФ — просто прикрытие, — заявил Раурамо.

25 апреля президент РФ Владимир Путин своим указом об ответных мерах на изъятие активов за рубежом ввел временное управление в отношении активов компаний Fortum и Uniper. Росимуществу были переданы под управление 98,23% акций ПАО «Фортум» и 83,73% акций ПАО «Юнипро».

В начале мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия с активами финской корпорации Fortum осуществляются в соответствии с законодательством. Представитель Кремля подчеркивал, что это необходимо для защиты интересов страны. Отвечая на вопрос о возможности перехода под управление России активов других зарубежных компаний, Песков сообщил, что все зависит от конкретного случая.