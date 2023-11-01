В Минфине отвергли обвинения Carlsberg в краже «Балтики»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Введение временного управления в пивоваренной компании «Балтика» не влечет изменения структуры собственности, заявили в пресс-службе Минфина РФ в связи с обвинением главы компании Carlsberg о «краже» его бизнеса в России. В ведомстве подчеркнули, что компания не находится в госсобственности.

ООО «Пивоваренная компания «Балтика» не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества. При этом введение временного управления не влечет изменения структуры собственности, — пояснили в Минфине.

Ранее гендиректор датской пивоваренной компании Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен заявил, что российские власти присвоили себе его бизнес в РФ. Он также отметил, что компания не пойдет на договоренности с российским руководством, а также не будет придавать произошедшему даже иллюзию видимости.

Перед этим Carlsberg заявила об остановке новых инвестиций в Россию и прекращении экспорта заводам «Балтика». Тогда же было объявлено о прекращении рекламной деятельности в РФ. До 2014 года Россия была крупнейшим рынком для Carlsberg. На нее приходилось более 40% операционной прибыли компании. Сейчас главным рынком является Китай.