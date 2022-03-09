Carlsberg заявил об остановке производства пива и продаж в РФ

Производитель пива Carlsberg заявил, что останавливает производство в России. Также будет прекращена продажа продукции под флагманским брендом, сообщает РИА Новости.

Мы прекратим производство и продажу нашего флагманского бренда Carlsberg на российском рынке. Пивоваренные заводы «Балтика» будут управляться как отдельный бизнес, чтобы поддержать наших сотрудников и их семьи, — объяснили в компании.

Неделей ранее Carlsberg заявил об остановке новых инвестиций в Россию и прекращении экспорта заводам «Балтика». Тогда же было объявлено о прекращении рекламной деятельности в РФ.

Ранее стало известно, что до 2014 года Россия была крупнейшим рынком для Carlsberg. На неё приходилось более 40% операционной прибыли компании. Сейчас главным рынком является Китай.