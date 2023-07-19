Зарубежная компания потеряла контроль над «Балтикой» Carlsberg Group сообщила о потере контроля над пивоваренными заводами «Балтика»

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group сообщила об утрате контроля над управлением пивоваренных заводов «Балтика», говорится на сайте корпорации. В компании отметили, что не владеют информации о том, каким образом это скажется на продажах и ценах продукции заводов.

Смена руководства пивоваренного завода «Балтика» была произведена без ведома или одобрения Carlsberg Group, — указано в сообщении компании.

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Президент России Владимир Путин 16 июля перевел долю Danone во временное управление Росимущества. Ведомству перешли 83 292 493 обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тысяч акций «Данон Трейд». Также под временное управление Росимущества перешла доля пивоваренной компании «Балтика».

Ранее Минфин расширил перечень офшорных зон до 91 страны. Указ вступил в силу с 1 июля 2023 года. Ранее в список входили 42 страны, он был утвержден в 2007 году. В новую редакцию ведомство добавило страны Европейского союза, Украину, Швейцарию, Великобританию, США, Японию, Канаду, Республику Корея, Сингапур, Австралию, Тайвань, Новую Зеландию, Норвегию и другие. Нововведения, как считает юрист Линда Куркулите, окажут влияние на бизнес.