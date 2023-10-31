Forbes оценил, как Россия справилась с санкциями Forbes: экономика России справилась с санкциями и не рухнула

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская экономика не рухнула за полтора года боевых действий на Украине и связанного с этим санкционного давления Запада, пишет Forbes. Главной причиной устойчивого роста экономики РФ авторы журнала назвали постоянный спрос на российские нефть и газ.

Российский экономический двигатель работает на износ. Возможно, не на всех восьми цилиндрах, но, по крайней мере, на четырех, и это так же хорошо, как и в большинстве стран Западной Европы, если не лучше, — пишут журналисты.

В целом от четверти до половины иностранных компаний покинули Россию, отмечает издание. Однако россияне смогли заменить многие зарубежные бренды. Так, жители РФ продолжают пить импортированную из Грузии или Польши Coca-Cola или ее отечественные аналоги.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия живет в санкционном режиме уже давно, она полностью к нему адаптировалась. По его словам, РФ в этой связи принимает энергичные меры, которые приносят результаты и позволяют стране идти по пути развития.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что антироссийские санкции не достигли своих целей и не смогли поставить Россию на колени. При этом он отметил, что сейчас в Евросоюзе этот вопрос никак не обсуждается, а тех, кто его поднимает, «загоняют в угол и унижают».