В Финляндии оценили сроки ремонта газопровода Balticconnector Gasgrid: ремонт газопровода Balticconnector может занять до полугода

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Ремонт газопровода Balticconnector, соединяющего Финляндию и Эстонию, может занять до пяти-шести месяцев, заявили в финской газовой компании Gasgrid. Также сообщается, что осмотр трубопровода не выявил каких-либо неисправностей, кроме самого места повреждения.

Трубопровод снова будет введен в эксплуатацию не ранее начала апреля 2024 года. Разрыв трубопровода не угрожает поставкам газа в Финляндию, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что газопровод Balticconnector был перекрыт из-за возможной утечки после того, как оператор зафиксировал стремительное падение давления. В компании отметили, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, поскольку поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoо.

Позже стало известно, что следователи Финляндии исключили Россию из числа подозреваемых в повреждении Balticconnector в Балтийском море. Неизвестный предмет, найденный на дне около места ЧП, оказался частью якоря. Теперь следователи сконцентрировались на версии о причастности к происшествию экипажа китайского корабля Newnew Polar Bear. Предположительно, якорь случайно упал и задел газовую трубу.