Авен и Фридман пожаловались на Запад: что расстроило российских бизнесменов Бизнесмен Петр Авен назвал ошибкой инвестиции в западные страны

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Михаил Фридман и Петр Авен

Российские бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман, связанные с «Альфа-Групп», назвали ошибкой свои инвестиции на Западе, сообщает Bloomberg. Чем недовольны предприниматели?

В чем признались Авен и Фридман

Петр Авен в интервью Bloomberg признался, что инвестиции в западные страны были ошибкой, потому что против него были введены санкции. Такое мнение у него сложилось во время трехчасового допроса в аэропорту Лондона в июле 2022 года, когда предприниматель уезжал из Великобритании в Прибалтику. Тогда правоохранители поинтересовались у бизнесмена, почему он и его партнеры вложили миллиарды в Запад и разместили свой головной офис в Англии.

«По ошибке!» — ответил им Авен.

Известно, что 68-летний Авен имеет латвийское гражданство и владеет недвижимостью в Прибалтике. Он переехал туда из США после того, как покинул Великобританию в прошлом году, когда следователи начали проверять нарушение санкций при переводе денег на расходы и содержание его дома в Великобритании.

Фридман, в свою очередь, ранее отметил, после введения санкции было «невозможно жить в Англии», а также, что он почувствовал себя «униженным».

«Самым неприятным было то, что я почувствовал себя униженным и незащищенным в стране, которая по праву гордится защитой прав и свобод своих граждан», — признавался он в интервью The Times.

Также бизнесмен подчеркнул, что было ошибкой инвестировать деньги в страны Запада.

«Мне не дали выбора, меня выдавили. Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой», — рассказал он.

Бизнесмен жаловался, что ему приходилось быть дома каждую ночь и дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. При этом он не мог ездить на своей машине, ему приходилось пользоваться общественным транспортом.

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Член совета директоров Альфа-Банка, член совета директоров ABH Holdings S.A. Михаил Фридман (справа) во время торжественного приема в концертном зале «Барвиха Luxury Village», посвященного празднику Рош ха-Шана Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Член совета директоров Альфа-Банка, член совета директоров ABH Holdings S.A. Михаил Фридман (справа) во время торжественного приема в концертном зале «Барвиха Luxury Village», посвященного празднику Рош ха-Шана Фото: kremlin.ru Встреча с представителями бизнес-сообществ. Президент ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос» Владимир Потанин и председатель совета директоров ОАО «Альфа-Банк» Михаил Фридман. Кремль, 2004 год Фото: kremlin.ru Встреча с представителями бизнес-сообществ. Президент ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос» Владимир Потанин и председатель совета директоров ОАО «Альфа-Банк» Михаил Фридман. Кремль, 2004 год Фото: kremlin.ru Перед началом встречи с представителями предпринимательского сообщества. Слева направо: глава РСПП Александр Шохин, глава «Альфа-групп» Михаил Фридман и глава «Металлоинвеста» Алишер Усманов. Кремль, 2009 год Фото: kremlin.ru Перед началом встречи с представителями предпринимательского сообщества. Слева направо: глава РСПП Александр Шохин, глава «Альфа-групп» Михаил Фридман и глава «Металлоинвеста» Алишер Усманов. Кремль, 2009 год Фото: kremlin.ru Экс-президент РФ Дмитрий Медведев с председателем наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Михаилом Фридманом. Горки, 2009 год Фото: kremlin.ru Экс-президент РФ Дмитрий Медведев с председателем наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Михаилом Фридманом. Горки, 2009 год Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press Глава консорциума «Альфа-групп», председатель совета директоров российско-британской нефтяной компании "ТНК-BP" Михаил Фридман Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press Глава консорциума «Альфа-групп», председатель совета директоров российско-британской нефтяной компании "ТНК-BP" Михаил Фридман Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Президент Альфа-Банка Пётр Авен (справа) и председатель совета директоров Михаил Фридман (слева), 2005 год Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Президент Альфа-Банка Пётр Авен (справа) и председатель совета директоров Михаил Фридман (слева), 2005 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Михаил Фридман на ежегодном благотворительном вечере в ресторане Piazza Italiana, 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Михаил Фридман на ежегодном благотворительном вечере в ресторане Piazza Italiana, 2013 год

Когда в отношении бизнесменов ввели санкции

11 августа стало известно, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкционный список против россиян и российских организаций, куда попали Петр Авен и Михаил Фридман.

Отмечалось, что ограничения были введены в связи с тем, что они являются или являлись членами наблюдательного совета «Альфа-Групп». Относительно Авена также сказано, что он возглавляет правление российской страховой компании, Фридман — участвует в деятельности РСПП.

Также в конце февраля 2022 года Еврокомиссия опубликовала список из 26 человек, которые подпали под санкции. В их число вошли гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Алишер Усманов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, основатели «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Петр Авен. Сообщалось, что средства этих бизнесменов в ЕС «будут заморожены, им не могут быть предоставлены никакие финансовые средства или другие экономические ресурсы»

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