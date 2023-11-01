Российские миллиардеры разбогатели на $24 млрд с начала года

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Владимир Потанин

Состояние богатейших бизнесменов России выросло на $24,05 млрд сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Аналитики отмечают, что больше всех прибавил совладелец компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, его капитал увеличился на $7,83 млрд. Однако самым богатым предпринимателем России остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин.

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По данным рейтинга, первое место среди российских бизнесменов занимает Владимир Потанин, увеличивший свое состояние до $29,4 млрд. Второе место занимает совладелец компании НОВАТЭК Леонид Михельсон, чье состояние выросло до $27,7 млрд. Замыкает тройку лидеров Вагит Алекперов.

Как сообщалось ранее, российский миллиардер Михаил Фридман покинул Великобританию и вернулся в Москву. Свое решение он объяснил невозможностью проживания в другой стране из-за санкций. Предприниматель также добавил, что в Великобритании он ощущал себя «униженным и незащищенным». Отмечается, что изначально Фридман планировал отправиться в Израиль, однако конфликт между ХАМАС и ЦАХАЛ изменил его планы.