Фридман вернулся в Россию и может сесть в тюрьму: фото экс-миллиардера Бизнесмен жил в Великобритании

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Член совета директоров Альфа-Банка, член совета директоров ABH Holdings S.A. Михаил Фридман (справа) во время торжественного приема в концертном зале «Барвиха Luxury Village», посвященного празднику Рош ха-Шана

Бизнесмен Михаил Фридман может возвращаться в РФ и покидать пределы страны, как любой российский гражданин. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя возвращение сооснователя «Альфа-Групп» в Москву.

Несколько дней назад Фридман покинул Великобританию, объясняя это «невозможностью жить в условиях санкций». Как добавил предприниматель, там он чувствовал себя «униженным и незащищенным». В Лондоне бизнесмен жил после 24 февраля 2022 года, хотя он находился под санкциями.

Улетев из Великобритании, он планировал поселиться в Израиле, но после начала войны с ХАМАС вернулся в Россию. На родине Фридману грозит проверка по двум статьям Уголовного кодекса (госизмена и дискредитация ВС РФ). По некоторым данным, заявление на миллиардера уже написано и отправлено в Генпрокуратуру России руководителем движения «Армия защитников Отечества» Иваном Отраковским.

Фото Фридмана разных лет — в галерее NEWS.ru.