Бизнесмен Михаил Фридман может возвращаться в РФ и покидать пределы страны, как любой российский гражданин. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя возвращение сооснователя «Альфа-Групп» в Москву.
Несколько дней назад Фридман покинул Великобританию, объясняя это «невозможностью жить в условиях санкций». Как добавил предприниматель, там он чувствовал себя «униженным и незащищенным». В Лондоне бизнесмен жил после 24 февраля 2022 года, хотя он находился под санкциями.
Улетев из Великобритании, он планировал поселиться в Израиле, но после начала войны с ХАМАС вернулся в Россию. На родине Фридману грозит проверка по двум статьям Уголовного кодекса (госизмена и дискредитация ВС РФ). По некоторым данным, заявление на миллиардера уже написано и отправлено в Генпрокуратуру России руководителем движения «Армия защитников Отечества» Иваном Отраковским.
Фото Фридмана разных лет — в галерее NEWS.ru.
Фото: kremlin.ru
Встреча с представителями бизнес-сообществ. Президент ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос» Владимир Потанин и председатель совета директоров ОАО «Альфа-Банк» Михаил Фридман. Кремль, 2004 год
Фото: kremlin.ru
Перед началом встречи с представителями предпринимательского сообщества. Слева направо: глава РСПП Александр Шохин, глава «Альфа-групп» Михаил Фридман и глава «Металлоинвеста» Алишер Усманов. Кремль, 2009 год
Фото: kremlin.ru
Экс-президент РФ Дмитрий Медведев с председателем наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Михаилом Фридманом. Горки, 2009 год
Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press
Глава консорциума «Альфа-групп», председатель совета директоров российско-британской нефтяной компании "ТНК-BP" Михаил Фридман
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press
Президент Альфа-Банка Пётр Авен (справа) и председатель совета директоров Михаил Фридман (слева), 2005 год