США ввели санкции против четырех российских предпринимателей США ввели санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Михаил Фридман

Минфин США внес в санкционный список предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена, говорится на сайте ведомства. Под ограничения также попал российский союз промышленников и предпринимателей.

В список также были внесены российские бизнесмены Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

Ранее США ввели санкции против четыре юридических лица, которые, по версии Вашингтона, связаны с предпринимателем Евгением Пригожиным. Кроме того, в черный список включены российская компания ООО «ДМ», фирмы Midas Ressources и Diamville Sau (обе из Центрально-Африканской Республики), Industrial Resources General Trading (Объединенные Арабские Эмираты).

При этом немецкое издание Handelsblatt отметило, что несмотря на действующие антироссийские санкции, доходы Москвы от экспорта энергоносителей в июле 2023 года увеличились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $8,66 млрд. По его информации, данные цифры свидетельствуют о промежуточной победе России в экономическом противостоянии с Западом, а также о «тревожном знаке» для США и Евросоюза.

Главный экономист американского Международного института финансов (IIF) Робин Брукс считает, что санкции могут быть эффективными в отношении государств, у которых дефицит счета текущих операций.