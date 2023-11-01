В Кремле оценили процесс возвращения олигархов в Россию емкой фразой Песков о возвращении олигархов в Россию: родина у них одна

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Дмитрий Песков

Возвращение олигархов в Россию является абсолютно нормальным процессом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя приезд миллиардера Михаила Фридмана из Великобритании. По его словам, граждане РФ могут ездить по всему миру, но «родина у них одна», передает ТАСС.

Родина у них одна, — констатировал Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь президента добавил, что Кремль не считает Фридмана олигархом. По его словам, он является просто крупным бизнесменом.

Это не олигарх, это совершенно неправильная трактовка: это предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен. <...> Есть и бизнесмены меньше, которые тоже то уезжают за границу, то возвращаются, — добавил Песков.

Ранее российский миллиардер Михаил Фридман покинул Великобританию и вернулся в Москву. Свое решение о переезде он объяснил невозможностью проживать в другой стране. По словам предпринимателя, за пределами родины он ощущал себя «униженным и незащищенным». Изначально Фридман планировал отправиться в Израиль, однако вооруженное противостояние на территории страны изменило его планы.