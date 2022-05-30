Авен и Фридман будут судиться с ЕС из-за санкций Авен и Фридман подали иски в Европейский суд юстиции из-за санкций

Пётр Авен / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские бизнесмены, основатели «Альфа-Групп» Пётр Авен и Михаил Фридман подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС, который ввел санкции против них из-за военной операции РФ на Украине, сообщил ТАСС представитель трибунала. Суть претензий и сумма исков при этом не сообщается.

Иск Авена зарегистрирован судом 23 мая, иск Фридмана — 24 мая, — говорится в сообщении.

3 марта Еврокомиссия опубликовала cписок из 26 человек, которые добавлены в санкционный перечень 2014 года. В их число вошли гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Алишер Усманов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, основатели «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Петр Авен. Сообщалось, что средства этих бизнесменов в ЕС «будут заморожены, им не могут быть предоставлены никакие финансовые средства или другие экономические ресурсы».

После этого живущий в Великобритании Авен пожаловался, что ему не хватает денег, чтобы поддерживать прежний образ жизни, тогда как санкции против российских бизнеcменов не повлияют на президента РФ Владимира Путина. Он уточнил, что не планирует покидать Великобританию, опаcаясь, что в случае отъезда может уже не вернуться в страну.