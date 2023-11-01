«И мы можем»: в Совфеде допустили конфискацию финских товаров Сенатор Цеков допустил конфискацию финских товарных знаков

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Сергей Цеков

Россия может предпринять ответные меры на действия Финляндии, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Таким образом он отреагировал на решение Хельсинки конфисковать товарные знаки российских компаний.

Финляндия уже какие только не вводила правила, ограничения в отношении России. Для них нет границ, они готовы сделать что угодно, если это будет направлено против России. Мне даже в голову не могло прийти, что можно конфисковать товарные знаки. Если они позволяют себе такое, значит, и мы можем. Пусть потом не удивляются, если их товары будут продаваться у нас под другим товарным знаком, — уточнил сенатор.

По его словам, Финляндия и вся Европа впали в «какое-то средневековье». При этом, продолжил Цеков, у России есть все те же инструменты, которыми пользуются в ЕС. Но их применение не вписывается в современные рамки ведения международных отношений, резюмировал он.

Ранее управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало логотипы и товарные знаки, которые были зарегистрированы в стране российскими компаниями. Изъятие коснулось АНО «ТВ-Новости», управляющей телеканалом RT, концерна «Калашников» и Сбербанка.