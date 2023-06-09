8 июня тигровая акула убила 23-летнего россиянина на пляже в египетской Хургаде. Трагедия произошла в 30 метрах от берега, ее свидетелями стало множество людей. Жертве никто не успел помочь. По словам очевидцев, акула затащила молодого человека под воду и растерзала буквально за 20 секунд.
Вскоре египетская береговая охрана выловила акулу, но запрет на купание в море на пляжах Хургады по-прежнему действует.
Сейчас специалисты обследуют гигантскую рыбу, чтобы понять причины её нападения на туриста. Министерство окружающей среды Египта планирует опубликовать отчет об исследовании. Министр поручила специальной рабочей группе, созданной в связи с трагическим происшествием, принять все возможные меры, чтобы избежать повторения инцидента с нападением морских хищников.
Вместе с тем, в одном только Красном море обитают 20 видов акул, и все они опасны для человека. Какие акулы могут угрожать купающимся на популярных среди россиян курортах — в фотогалерее NEWS.ru
Фото: Dr. James P. McVey, NOAA Sea Grant Program,/Public domain/Wikimedia Commons
Тигровая акула, пойманная на Гавайях. Эти хищники предпочитают мутные воды, днем обычно держатся у дна моря. тигровая акула представляет собой едва ли не наиболее опасный для человека вид.
Фото: imagebroker/Malcolm Schuyl/FLPA/Global Look Press
Большая белая акула. Заплывает в Красное море через Суэцкий канал или пролив. Белая акула представляют для человека наибольшую опасность.
Фото: Michael Weberberger/imageBROKER.com/Global Look Press
Бронзовая акула-молот. Бронзовые акулы-молоты потенциально опасны для человека.
Фото: Luis Javier Sandoval / VWPics/Global Look Press
Белопёрая серая акула. Этот вид редко бывают агрессивными, если их не провоцировать.