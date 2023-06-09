Россиянин трагически погиб в Египте: какие акулы могут напасть на человека 8 июня в египетской Хургаде хищная рыба растерзала 23-летнего россиянина

Фото: imagebroker/Malcolm Schuyl/FLPA/Global Look Press

8 июня тигровая акула убила 23-летнего россиянина на пляже в египетской Хургаде. Трагедия произошла в 30 метрах от берега, ее свидетелями стало множество людей. Жертве никто не успел помочь. По словам очевидцев, акула затащила молодого человека под воду и растерзала буквально за 20 секунд.

Вскоре египетская береговая охрана выловила акулу, но запрет на купание в море на пляжах Хургады по-прежнему действует.

Сейчас специалисты обследуют гигантскую рыбу, чтобы понять причины её нападения на туриста. Министерство окружающей среды Египта планирует опубликовать отчет об исследовании. Министр поручила специальной рабочей группе, созданной в связи с трагическим происшествием, принять все возможные меры, чтобы избежать повторения инцидента с нападением морских хищников.

Вместе с тем, в одном только Красном море обитают 20 видов акул, и все они опасны для человека. Какие акулы могут угрожать купающимся на популярных среди россиян курортах — в фотогалерее NEWS.ru