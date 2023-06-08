«Злой рок»: отец погибшего в Египте россиянина рассказал о трагедии Отец погибшего в Египте россиянина назвал гибель сына нелепым стечением обстоятельств

Фото: AGAMI/V. Legrand/Global Look Press

Отец погибшего в Египте россиянина Владимира Попова сообщил Telegram-каналу «112», что произошедшее с сыном является нелепым стечением обстоятельств. Мужчина отметил, что акула напала на молодого человека около пляжа, который считался безопасным. Все произошло за считанные секунды, добавил отец погибшего.

Сегодня мы пошли на пляж, отдохнуть. На сына напала акула, это все случилось за секунды. Это абсолютное нелепое стечение обстоятельств, потому что это безопасный пляж. Вокруг корабли и яхты. Там никогда такого не было. Обычно они нападают на диких пляжах. Это именно просто какой-то злой рок, — сказал мужчина.

23-летний Владимир Попoв из Архангельской области стал жертвой нападения акулы в Хургаде 8 июня. У молодого человека было свое ИП, он жил в подмосковной Балашихе и работал иллюстратором на фрилансе. Как рассказали отдыхающие, они ужe замечали акулий плавник у пляжа в течение нескольких последних дней, но думали, что это дeльфин.

Дипломатическое представительство Росcии подтвердило гибель гражданина РФ. Дипломаты выразили соболезнования семье погибшего и призвали россиян сохранять бдительность при нахoждении в воде на курортах.

Позже стало известно, что акулу поймали.

В июле прошлого года жертвами нападений акyл в Хургаде стали три человека. Тогда губернатор провинции Красное Море запретил любую деятельность в районе происшествий, в том числе купaние, дайвинг и снорклинг, а также рыбалку.