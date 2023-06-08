Погибший из-за нападения акулы в Хургаде оказался россиянином

Фото: Jeremy Stafford-Deitsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гражданин России погиб 8 июня в результате нападения на него акулы в Красном море у побережья Хургады, сообщается в Telegram-канале генконсульства России. Дипломатическое представительство выразило соболезнования семье погибшего и призвало россиян сохранять бдительность при нахождении в воде.

Около 15:00 по местному времени в районе городского пляжа Dream Beach произошло нападение акулы, в результате которого погиб россиянин <...> 1999 года рождения, — сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

Он добавил, что генконсульство находится в постоянном контакте с полицией и Службой национальной безопасности провинции Красное Море.

Ранее очевидцы рассказали, что мужчина и женщина плавали недалеко от берега, когда на них напала акула. Женщине удалось добраться до берега невредимой, ее спутник не смог этого сделать. После инцидента пляж рядом с Touristic Villages, Hurghada 1 и Аль-Бахр-аль-Ахмар был закрыт.

Туристы сообщили, что уже замечали акулий плавник у пляжа в течение нескольких последних дней, но думали, что это дельфин.

В июле прошлого года жертвами нападений акул в Хургаде стали три человека. Тогда губернатор провинции Красное Море запретил любую активность в море в районе происшествий, в том числе купание, дайвинг и снорклинг, а также рыбалку.