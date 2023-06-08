В Сети появилось видео нападения акулы на туриста в Хургаде Акула утащила под воду отдыхающего на центральном пляже Хургады

Фото: VW Pics/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В акватории центрального пляжа Хургады в Египте купающегося мужчину утащила под воду акула, момент трагедии сняли на камеру очевидцы, сообщает LIFE.ru. Как уточняет издание, пляж расположен рядом с Touristic Villages, Hurghada 1 и Аль-Бахр-аль-Ахмар.

По утверждениям свидетелей происшествия, мужчина и женщина плавали недалеко от берега, когда на них напала хищная рыба. Женщине удалось добраться до берега невредимой, ее спутник не смог этого сделать. После инцидента пляж был закрыт.

Как рассказали отдыхающие, они уже замечали акулий плавник у пляжа в течение нескольких последних дней, но думали, что это дельфин.

Ранее, 25 сентября 2022 года, в Южно-Африканской республике большая белая акула напала на купавшуюся женщину и растерзала ее. 39-летняя пострадавшая купалась на мелководье, когда хищница схватила ее и утащила под воду. Крики услышали другие отдыхающие, которые вызвали спасателей. Тело женщины примерно в 50 футах от берега, она уже была мертва.

В июле прошлого года жертвами нападений акул в Хургаде стали три человека. Тогда губернатор провинции Красное Море запретил любую активность в море в районе происшествий, в том числе купание, дайвинг и снорклинг, а также рыбалку.