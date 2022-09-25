В ЮАР большая белая акула растерзала купавшуюся женщину

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) белая акула напала на купавшуюся женщину и растерзала ее, сообщает Daily Mail. 39-летняя пострадавшая купалась на мелководье.

Инцидент произошел 25 сентября. Женщина плавала на мелководье, когда хищница схватила ее и утащила под воду. Крики пострадавшей услышали другие отдыхающие — именно они вызвали спасателей.

Я услышал крики и увидел людей, выбегающих из воды. Я догадался, что это нападение акулы, но я был далеко, а потом появилась спасательная шлюпка, — рассказал один из очевидцев.

На берег был спущен спасательный катер NSRI, который поспешил на место происшествия. Спасатели быстро обнаружили изуродованное тело окровавленной женщины примерно в 50 футах от берега. Она уже была мертва.

Муниципалитет Биту, который контролирует пляж, закрыл залив, установил знаки и отправил добровольцев, чтобы предупредить людей держаться подальше от воды. Женщина, которая, как полагали, была в отпуске, стала третьей, на которую жестоко напала и убила Большая белая акула в заливе Плеттенберг за последние 11 лет.

В июле жертвой акулы стали отдыхающие Хургады. В водах Красного моря погибло, по меньшей мере, три человека.