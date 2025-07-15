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15 июля 2025 в 18:51

Россиян предупредили об опасности купания из-за одной инфекции

Паразитолог Чернышева предупредила о возможности заражения синегнойкой в воде

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россияне могут заразиться синегнойной палочкой в водоемах во время купания, заявила врач-паразитолог Елена Чернышева. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, к симптомам заболевания относятся воспаление, сепсис, пневмония.

Инфекция несет большой риск для людей с низким иммунитетом. По словам специалиста, заболевание может привести к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что житель Томска искупался в местной реке и оглох. 35-летний мужчина заразился опасной бактерией — синегнойной палочкой.

До этого в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что на сегодняшний день в России не было зафиксировано ни одного случая заражения «пожирающей мозг» амебой Naegleria fowleri. Таким образом в ведомстве отреагировали на инцидент с госпитализацией жителя Израиля с воспалением мозга после посещения пляжа.

Паразитолог Александр Лукашев предупредил, что от домашних животных можно заразиться опасными паразитами, включая белого червя. По его словам, такой червь может мигрировать в сердце, глаз или мозг. Для заражения яйцо токсокара должно попасть в организм человека вместе со слюной.

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