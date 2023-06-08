Раскрыта личность россиянина, убитого акулой в Египте Погибшим от нападения акулы в Хургаде оказался 23-летний Владимир Попов

Фото: Michele Westmorland/Danita Delimont/Global Look Press

Погибшим от нападения акулы в Хургаде оказался 23-летний россиянин Владимир Попов из Архангельской области, сообщил Telegam-канал Baza. Он погиб в районе египетского пляжа «Dream Beach» в Хургаде.

По информации Telegram-канала Mash, у молодого человека было свое ИП. Он жил в подмосковной Балашихе, работал иллюстратором на фрилансе.

8 июня в акватории центрального пляжа Хургады в Египте купающегося мужчину утащила под воду акула, момент трагедии сняли на камеру очевидцы. Как рассказали отдыхающие, они уже замечали акулий плавник у пляжа в течение нескольких последних дней, но думали, что это дельфин.

Дипломатическое представительство России подтвердило гибель гражданина РФ и выразило соболезнования семье погибшего и призвало россиян сохранять бдительность при нахождении в воде на курортах.

В июле прошлого года жертвами нападений акул в Хургаде стали три человека. Тогда губернатор провинции Красное Море запретил любую активность в море в районе происшествий, в том числе купание, дайвинг и снорклинг, а также рыбалку.