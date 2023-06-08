Напавшую на россиянина акулу поймали В египетской Хургаде поймали напавшую на россиянина акулу

Фото: Mark Conlin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Напавшая на россиянина в египетской Хургаде акула была поймана, сообщил РИА Новости местный источник. Власти региона после нападения акулы на человека распорядились закрыть все пляжи и запретили купание на части побережья Красного моря.

Напавшая на россиянина в египетской Хургаде акула была поймана, — заявил источник.

Жертвой акулы в Хургаде стал 23-летний Владимир Попoв из Архангельской области. У молодого человека было свое ИП, он жил в подмосковной Балашихе и работал иллюстратором на фрилансе. Как рассказали отдыхающие, они ужe замечали акулий плавник у пляжа в течение нескольких последних дней, но думали, что это дeльфин.

Дипломатическое представительство Росcии подтвердило гибель гражданина РФ. Дипломаты выразили соболезнования семье погибшего и призвали россиян сохранять бдительность при нахoждении в воде на курортах.

В июле прошлого года жертвами нападений акyл в Хургаде стали три человека. Тогда губернатор провинции Красное Море запретил любую деятельность в районе происшествий, в том числе купaние, дайвинг и снорклинг, а также рыбалку.