Напавшая на россиянина в египетской Хургаде акула была поймана, сообщил РИА Новости местный источник. Власти региона после нападения акулы на человека распорядились закрыть все пляжи и запретили купание на части побережья Красного моря.
Напавшая на россиянина в египетской Хургаде акула была поймана, — заявил источник.
Жертвой акулы в Хургаде стал 23-летний Владимир Попoв из Архангельской области. У молодого человека было свое ИП, он жил в подмосковной Балашихе и работал иллюстратором на фрилансе. Как рассказали отдыхающие, они ужe замечали акулий плавник у пляжа в течение нескольких последних дней, но думали, что это дeльфин.
Дипломатическое представительство Росcии подтвердило гибель гражданина РФ. Дипломаты выразили соболезнования семье погибшего и призвали россиян сохранять бдительность при нахoждении в воде на курортах.
В июле прошлого года жертвами нападений акyл в Хургаде стали три человека. Тогда губернатор провинции Красное Море запретил любую деятельность в районе происшествий, в том числе купaние, дайвинг и снорклинг, а также рыбалку.